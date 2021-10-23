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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Ємельяненко – Джонсон: онлайн останнього бою Імператора

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 жовтня, 09:34
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Один з кращих бійців в історії змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко проведе поєдинок проти Тімоті Джонсона, який може стати останнім в його кар'єрі
Ємельяненко vs Джонсон
Ємельяненко vs Джонсон

У суботу, 23 жовтня, в Москві відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269.

У головному поєдинку вечора зустрінуться легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.

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Ми проведемо онлайн-трансляцію бою Ємельяненко – Джонсон.

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Представляємо суперників

44-річний Федір Ємельяненко з 2003 по 2010 рік вважався кращим бійцем змішаних єдиноборств у важкій вазі. Посідав перше місце в рейтингу бійців незалежно від вагових категорій. Всього провів 45 боїв – 39 перемог і 6 поразок.

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Свій останній поєдинок провів у грудні 2019 року, перемігши Куінтон Джексона.

36-річний Тімоті Джонсон виступає на професійному рівні починаючи з 2010 року, відомий по участі в турнірах бійцівської організації UFC, володів титулом чемпіона Dakota FC у важкій вазі. У 2018 році підписав контракт з Bellator.

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Провів 22 бої – 15 перемог і 7 поразок.

Свій останній поєдинок провів у червні цього року. Програв Валентину Молдавському бій за титул тимчасового чемпіона Bellator у важкій вазі.

Всі бої турніру Bellator 269

Основний кард

  • Федір Ємельяненко – Тімоті Джонсон
  • Віталій Мінаков – Саїд Соума
  • Усман Нурмагомедов – Патрік Пієта
  • Анатолій Токов – Шараф Давлатмурадов

Попередній кард

  • Кирило Сидельников – Реб Трусдейл
  • Дарина Маздюк – Катаржина Садура
  • Ірина Алексєєва – Стефані Пейдж
  • Микита Михайлов – Брайан Мур
  • Грачик Бозінян – Олексій Шуркевіч
  • Ейден Лі – Олександр Осетров

Коли початок бою

Турнір розпочнеться о 19:00 за київським часом. Очікується, що головний бій вечора почнеться приблизно в 23:30.

З чуток, це буде останній бій в кар'єрі Останнього Імператора, як ще називають Федора Емельяненко.

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