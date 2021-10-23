Ємельяненко – Джонсон: онлайн останнього бою Імператора

Один з кращих бійців в історії змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко проведе поєдинок проти Тімоті Джонсона, який може стати останнім в його кар'єрі

Ємельяненко vs Джонсон

У суботу, 23 жовтня, в Москві відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 269.

У головному поєдинку вечора зустрінуться легендарний російський боєць Федір Ємельяненко і американець Тімоті Джонсон.

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Ми проведемо онлайн-трансляцію бою Ємельяненко – Джонсон.

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Представляємо суперників

44-річний Федір Ємельяненко з 2003 по 2010 рік вважався кращим бійцем змішаних єдиноборств у важкій вазі. Посідав перше місце в рейтингу бійців незалежно від вагових категорій. Всього провів 45 боїв – 39 перемог і 6 поразок.

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Свій останній поєдинок провів у грудні 2019 року, перемігши Куінтон Джексона.

36-річний Тімоті Джонсон виступає на професійному рівні починаючи з 2010 року, відомий по участі в турнірах бійцівської організації UFC, володів титулом чемпіона Dakota FC у важкій вазі. У 2018 році підписав контракт з Bellator.

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Провів 22 бої – 15 перемог і 7 поразок.

Свій останній поєдинок провів у червні цього року. Програв Валентину Молдавському бій за титул тимчасового чемпіона Bellator у важкій вазі.

Всі бої турніру Bellator 269

Основний кард

Федір Ємельяненко – Тімоті Джонсон

Віталій Мінаков – Саїд Соума

Усман Нурмагомедов – Патрік Пієта

Анатолій Токов – Шараф Давлатмурадов

Попередній кард

Кирило Сидельников – Реб Трусдейл

Дарина Маздюк – Катаржина Садура

Ірина Алексєєва – Стефані Пейдж

Микита Михайлов – Брайан Мур

Грачик Бозінян – Олексій Шуркевіч

Ейден Лі – Олександр Осетров

Коли початок бою

Турнір розпочнеться о 19:00 за київським часом. Очікується, що головний бій вечора почнеться приблизно в 23:30.

З чуток, це буде останній бій в кар'єрі Останнього Імператора, як ще називають Федора Емельяненко.