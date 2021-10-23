Емельяненко – Джонсон: онлайн последнего боя Императора

Один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет поединок против Тимоти Джонсона, который может стать последним в его карьере

Емельяненко vs Джонсон

В субботу, 23 октября, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 269.

В главном поединке вечера встретятся легендарный российский боец Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

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Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон.

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Представляем соперников

44-летний Федор Емельяненко с 2003 по 2010 год считался лучшим бойцом смешанных единоборств в тяжелом весе. Занимал первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Всего провел 45 боев – 39 побед и 6 поражений.

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Свой последний поединок провел в декабре 2019 года, победив Куинтона Джексона.

36-летний Тимоти Джонсон выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулом чемпиона Dakota FC в тяжелом весе. В 2018 году подписал контракт с Bellator.

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Провел 22 боя – 15 побед и 7 поражений.

Свой последний поединок провел в июне этого года. Проиграл Валентину Молдавскому бой за титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Все бои турнира Bellator 269

Основной кард

Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон

Виталий Минаков – Саид Соума

Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила

Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл

Дарина Маздюк – Катаржина Садура

Ирина Алексеева – Стефани Пейдж

Никита Михайлов – Брайан Мур

Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич

Эйден Ли – Александр Осетров

Когда начало боя

Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Ожидается, что главный бой вечера начнется примерно в 23:30.

По слухам, это будет последний бой в карьере Последнего Императора, как еще называют Федора Емельяненко.