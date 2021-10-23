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Емельяненко – Джонсон: онлайн последнего боя Императора

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
23 октября, 09:34
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Один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет поединок против Тимоти Джонсона, который может стать последним в его карьере
Емельяненко vs Джонсон
Емельяненко vs Джонсон

В субботу, 23 октября, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 269.

В главном поединке вечера встретятся легендарный российский боец Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

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Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон.

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Представляем соперников

44-летний Федор Емельяненко с 2003 по 2010 год считался лучшим бойцом смешанных единоборств в тяжелом весе. Занимал первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Всего провел 45 боев – 39 побед и 6 поражений.

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Свой последний поединок провел в декабре 2019 года, победив Куинтона Джексона.

36-летний Тимоти Джонсон выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулом чемпиона Dakota FC в тяжелом весе. В 2018 году подписал контракт с Bellator.

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Провел 22 боя – 15 побед и 7 поражений.

Свой последний поединок провел в июне этого года. Проиграл Валентину Молдавскому бой за титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Все бои турнира Bellator 269

Основной кард

  • Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
  • Виталий Минаков – Саид Соума
  • Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила
  • Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

  • Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл
  • Дарина Маздюк – Катаржина Садура
  • Ирина Алексеева – Стефани Пейдж
  • Никита Михайлов – Брайан Мур
  • Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич
  • Эйден Ли – Александр Осетров

Когда начало боя

Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Ожидается, что главный бой вечера начнется примерно в 23:30.

По слухам, это будет последний бой в карьере Последнего Императора, как еще называют Федора Емельяненко.

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