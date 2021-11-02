Усик – Фьюри: промоутер Джошуа назвал победителя

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, накануне получивший свои пояса за победу над Энтони Джошуа, не смог бы справиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Такое мнение высказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.
"Думаю, Фьюри бы побил Усика. За счет маневренности, за счет превосходства в антропометрии", – приводит слова Хирна Vringe.
"Это был бы отличный бой, но я не удивлюсь, если стилистически он получится не самым зрелищным", – добавил Хирн.
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При этом Эдди призвал не сбрасывать со счетов своего подопечного – Энтони Джошуа.
"Я все еще верю, что Джошуа может побить и Усика, и Фьюри", – считает Хирн.
Напомним, в марте-апреле Усик проведет реванш с Джошуа.
В те же сроки должен провести свой следующий бой Тайсон Фьюри, соперником которого, не исключено, станет Диллиан Уайт.
Если Александр и Тайсон в своих поединках весной победят, уже в сентябре-октябре возможен бой Усик – Фьюри.