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Усик – Фьюри: промоутер Джошуа назвал победителя

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 ноября, 08:22
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Эдди Хирн предположил, как бы завершился поединок между Александром Усиком и Цыганским королем за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Промоутер ставит на своего земляка
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, накануне получивший свои пояса за победу над Энтони Джошуа, не смог бы справиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Такое мнение высказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.

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"Думаю, Фьюри бы побил Усика. За счет маневренности, за счет превосходства в антропометрии", – приводит слова Хирна Vringe.

"Это был бы отличный бой, но я не удивлюсь, если стилистически он получится не самым зрелищным", – добавил Хирн.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

При этом Эдди призвал не сбрасывать со счетов своего подопечного – Энтони Джошуа.

"Я все еще верю, что Джошуа может побить и Усика, и Фьюри", – считает Хирн.

Фьюри, Джошуа и Усик
Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

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Напомним, в марте-апреле Усик проведет реванш с Джошуа.

В те же сроки должен провести свой следующий бой Тайсон Фьюри, соперником которого, не исключено, станет Диллиан Уайт.

Если Александр и Тайсон в своих поединках весной победят, уже в сентябре-октябре возможен бой Усик – Фьюри.

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