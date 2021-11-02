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Энди Руис дал совет Усику, как одолеть Джошуа снова

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 ноября, 10:23
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В 2019-м Руис нокаутировал Джошуа, а затем проиграл тому в реванше. Усику нужно исключить глупости вне ринга, чтобы избежать такого же исхода
Усик и Джошуа снова встретятся весной
Усик и Джошуа снова встретятся весной / Фото: Reuters

Американский толстяк Энди Руис, в 2019-м сенсационно нокаутировавший Энтони Джошуа, а затем проигравший ему в реванше, выразил восхищение Александром Усиком, одолевшим Эй-Джея на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм".

"Джошуа вышел без плана на бой, а Усик оказался ловким парнем. Он удивил меня. Отличная работа! – приводит слова Руиса Vringe. – Снимаю перед украинцем шляпу. Теперь все в его руках. Надеюсь, он не повторит моих ошибок, не будет думать только о пирушках и всякой глупости. Ведь удержать титулы сложнее, чем их завоевать".

"Но, уверен, Усик все сделает правильно".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Думаю, их реванш будет адски крутым поединком. Джошуа сейчас слегка потерян, но он побывал здесь, в США. Встречался с лучшими тренерами, советовался, внимательно выслушивал. До второго боя он сумеет собраться".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа нужно готовиться и спарринговать с контрпанчерами. Он должен боксировать так, как против меня в реванше. Тогда у него будут шансы".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Первый бой Джошуа – Усик был конкурентным до определенного момента. Но затем Усик слегка повысил плотность боя, и Джошуа посыпался. Если в реванше Усик спуртанет раньше, если будет прессинговать, контратаковать, то вновь победит", – считает Руис.

Энди Руис
Энди Руис / Фото: Reuters

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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

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Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

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