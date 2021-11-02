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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Енді Руїс дав пораду Усику, як здолати Джошуа знову

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 листопада, 10:23
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2019-го Руїс нокаутував Джошуа, а потім програв тому в реванші. Усику потрібно виключити дурниці поза рингом, щоб уникнути такого ж результату
Усик і Джошуа знову зустрінуться навесні
Усик і Джошуа знову зустрінуться навесні / Фото: Reuters

Американський товстун Енді Руїс, який 2019-го сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, а потім програв тому в реванші, висловив захоплення Олександром Усиком, який здолав Ей-Джея на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем".

"Джошуа вийшов без плану на бій, а Усик виявився спритним хлопцем. Він здивував мене. Відмінна робота! – наводить слова Руїса Vringe. – Знімаю перед українцем капелюх. Тепер усе в його руках. Сподіваюся, він не повторить моїх помилок, не думатиме тільки про гулянки і всілякі дурниці. Адже утримати титули складніше, ніж їх здобути".

"Але, переконаний, Усик усе зробить правильно".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Гадаю, їхній реванш буде дуже крутим поєдинком. Джошуа зараз трохи розгублений, але він побував тут, у США. Зустрічався з найкращими тренерами, радився з ними, уважно все вислуховував. До другого бою він зуміє зібратися".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа потрібно готуватися і спарингувати з контрпанчерами. Він має боксувати так, як проти мене в реванші. Тоді він матиме шанси".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Перший бій Джошуа – Усик був конкурентним до певної миті. Але потім Усик трохи підвищив щільність бою, і Джошуа посипався. Якщо в реванші Усик спуртоне раніше, якщо пресингуватиме, контратакуватиме, то знову переможе", – вважає Руїс.

Енді Руїс
Енді Руїс / Фото: Reuters

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Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.

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Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

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