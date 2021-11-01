"Це суперважка вага, а не крузервейт": Усик отримав пояси, виграні в бою з Джошуа

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) отримав виграні титули в бою з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО)

Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Український боксер показав чемпіонські пояси, які прибули в Україну через півтора місяці після бою з Джошуа.

"Слухайте, діти. Це суперважка вага, а не крузервейт", – сказав Усик.

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Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона залишилося забрати пояс у Тайсона Ф'юрі. Кримчанин уже казав, що впорається із Ф'юрі.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 вересня 34-річний Усик у Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур одноголосним рішенням переміг 31-річного Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські титули у надважкій вазі за версією WBA, WBO та IBF.

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

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Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.