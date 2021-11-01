"Це суперважка вага, а не крузервейт": Усик отримав пояси, виграні в бою з Джошуа

Український боксер показав чемпіонські пояси, які прибули в Україну через півтора місяці після бою з Джошуа.
"Слухайте, діти. Це суперважка вага, а не крузервейт", – сказав Усик.
Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона залишилося забрати пояс у Тайсона Ф'юрі. Кримчанин уже казав, що впорається із Ф'юрі.
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Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 вересня 34-річний Усик у Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур одноголосним рішенням переміг 31-річного Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські титули у надважкій вазі за версією WBA, WBO та IBF.
Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.