Усик замахнулся на чемпионство в новом весе

Украинский боксер не исключает, что поспорит за чемпионский титул в экспериментальной весовой категории – "бриджервейте"

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

Пока что Александр Усик сосредоточен на защите титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе в реванше с Энтони Джошуа.

После чего Усик намерен подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

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Однако украинец дал понять, что со временем не против попробовать силы и в "бриджервейте" (от 90,8 кг до 101,7 кг) – новой весовой категории между крузерами и супертяжами.

"Со временем дивизион под названием "бриджервейт" может оказаться весьма неплохой штукой, потому что там множество классных бойцов, для которых это идеальный вес и которые могут устроить там захватывающие поединки", – заявил Усик в комментарии DAZN.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Моей целью всегда было стать чемпионом мира в хэвивейте. Но в будущем – кто знает? Может, я тоже однажды подерусь в "бриджервейте", чтобы пополнить свою коллекцию еще одним чемпионским поясом", – добавил Усик.

Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Отметим, что 22 октября определился первый в истории чемпион мира в "бриджервейте" – им стал колумбиец Оскар Ривас, единогласным решением судей одолевший канадца Райана Розицки.

Между тем Усик на днях получил пояса в супертяжелом весе, выигранные в сентябрьском бою с Джошуа.