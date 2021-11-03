Усик замахнулся на чемпионство в новом весе

Пока что Александр Усик сосредоточен на защите титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе в реванше с Энтони Джошуа.
После чего Усик намерен подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Однако украинец дал понять, что со временем не против попробовать силы и в "бриджервейте" (от 90,8 кг до 101,7 кг) – новой весовой категории между крузерами и супертяжами.
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"Со временем дивизион под названием "бриджервейт" может оказаться весьма неплохой штукой, потому что там множество классных бойцов, для которых это идеальный вес и которые могут устроить там захватывающие поединки", – заявил Усик в комментарии DAZN.
"Моей целью всегда было стать чемпионом мира в хэвивейте. Но в будущем – кто знает? Может, я тоже однажды подерусь в "бриджервейте", чтобы пополнить свою коллекцию еще одним чемпионским поясом", – добавил Усик.
Отметим, что 22 октября определился первый в истории чемпион мира в "бриджервейте" – им стал колумбиец Оскар Ривас, единогласным решением судей одолевший канадца Райана Розицки.
Между тем Усик на днях получил пояса в супертяжелом весе, выигранные в сентябрьском бою с Джошуа.
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