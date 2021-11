Будет жестокий бой. Ломаченко готов уничтожить Комми

Украинский боксер признался Boxing Scene, что ожидает конкурентный бой с американцем.

Напомним, бой Ломаченко против Комми должен пройти 11 декабря в Нью-Йорке.

Этот бой станет для Ломаченко вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Свой последний поединок украинский боксер провел против японца Масаеси Накатани, которого нокаутировал в девятом раунде.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage.



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct