2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Будет жестокий бой. Ломаченко готов уничтожить Комми

Валерий Ручка Валерий Ручка редактор раздела Спорт
2 ноября, 11:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка против Ричарда Комми
Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Украинский боксер признался Boxing Scene, что ожидает конкурентный бой с американцем.

"Всегда приятно боксировать в Нью-Йорке на арене Мэдисон-Сквер-Гарден. Здесь произошло много прекрасных событий моей карьеры.

Ричард Комми – бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Ожидаю увидеть лучшую версию Комми. Поверьте, я буду готов ко всему, что он мне предложит", – сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко против Комми должен пройти 11 декабря в Нью-Йорке.

Реклама

Этот бой станет для Ломаченко вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Свой последний поединок украинский боксер провел против японца Масаеси Накатани, которого нокаутировал в девятом раунде.

Отметим, после поединка с Комми украинец может выйти на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.

Реклама

34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, добыл 30 побед и трижды проиграл. В том числе и Теофимо Лопесу. Василий провел на профи-ринге 17 поединков, в которых добыл 15 побед, в том числе 10 нокаутом.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять