2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Буде жорстокий бій. Ломаченко готовий знищити Комі

Валерій Ручка Валерій Ручка редактор розділу Спорт
2 листопада, 11:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Річарда Коммі
Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Український боксер зізнався Boxing Scene , що чекає на конкурентний бій з американцем.

"Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені Медісон-Сквер-Гарден. Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри".

Річард Коммі – колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити найкращу версію Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко проти Коммі має пройти 11 грудня у Нью Йорку.

Реклама

Цей бій стане для Ломаченка другим після поразки від Теофімо Лопеса. Свій останній поєдинок український боксер провів проти японця Масаєсі Накатані , якого нокаутував у дев'ятому раунді

Зазначимо, що після поєдинку з Коммі українець може вийти на реванш проти Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси проти Джорджа Камбососа.

Реклама

34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог та тричі програв. У тому числі і Теофімо Лопесу. Василь провів на профі-рингу 17 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, у тому числі 10 нокаутом.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти