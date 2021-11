Буде жорстокий бій. Ломаченко готовий знищити Комі

Український боксер зізнався Boxing Scene , що чекає на конкурентний бій з американцем.

Нагадаємо, бій Ломаченко проти Коммі має пройти 11 грудня у Нью Йорку.

Цей бій стане для Ломаченка другим після поразки від Теофімо Лопеса. Свій останній поєдинок український боксер провів проти японця Масаєсі Накатані , якого нокаутував у дев'ятому раунді

Destruction all the way up until incredible convincing stoppage.



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form. #LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct