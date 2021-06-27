Рефері ловив по рингу: як Ломаченко нокаутував Накатані (відео)

Василь Ломаченко домінував на рингу протягом усього бою, а до дев'ятого раунду так заганяв суперника, що той уже не міг стояти на ногах. Від глибокого нокауту його врятував рефері

Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані / Фото: Getty Images

Українець Василь Ломаченко переміг японця Масаєсі Накатані в першому поєдинку після поразки Теофімо Лопесу і перенесеної операції на плечі. Ми проводили онлайн бою Ломаченко – Накатані з описом кожного раунду.

Бій завершився в дев'ятому раунді. Накатані вже не міг захищатися і просто падав з ніг. Українець пішов на нього з черговою атакою, але рефері врятував японця від нокауту. Він втрутився в бій і зловив Масаесі руками, а потім зупинив бій, зафіксувавши перемогу Василя технічним нокаутом.

Накатані зазнав лише другої поразки в кар'єрі. Першу поразку йому завдав Теофімо Лопес. Для Васі ж ця перемога стала 15-ю в профі при двох поразках.

Раніше ми писали, що російський боксер став на захист Ломаченка через звинувачення в Україні: "Це дикунство". Ексчемпіон світу в середній вазі Олександр Беспутін знову захопився легендарністю українського боксера і вважає, що на батьківщині його ображають.