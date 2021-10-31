Тепер офіційно: бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня

Подія була офіційно оголошена під час телетрансляції Top Rank Boxing на ESPN. Сутичка Ломаченко – Коммі стане найкращим нетитульним боєм, який буде проведений у легкій вазі.
Читайте також: Образив Ломаченко – і у в'язницю! У кривдника Васі серйозні проблеми
Це буде другий бій українського боксера після поразки від Тео Лопеса.
Далі по темі
Свій останній поєдинок наш боксер провів влітку проти японця Масаєсі Накатані, якого Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді.
Раніше не виключалося, що після бою з Коммі український боксер все ж таки зможе вийти на реванш проти Тео Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси проти Джорджа Камбососа.
Зазначимо, що Ломаченко – 33 роки, Коммі – 34. Обидва програвали Лопесу. Українець – одноголосним рішенням суддів, ганець – нокаутом.
Василь провів на профі-рингу 17 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, у тому числі 10 нокаутом.
34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог і тричі поступився. У тому числі він програв Лопесу.
Нещодавно ми повідомляли, що авторитетний ресурс ESPN включив бій Ломаченко – Комі в десятку найкращих боїв з тих, які ще відбудуться цього року.
Читайте також: