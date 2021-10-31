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Теперь официально: бой Ломаченко – Комми пройдет 11 декабря

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
31 октября, 12:57
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Промоутерская компания TopRank объявила, что поединок между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке
Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Событие было официально объявлено во время телетрансляции Top Rank Boxing на ESPN. Схватка Ломаченко – Комми представляет собой лучший нетитульный бой, который будет проведен в легком весе.

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Это будет второй бой украинского боксера после поражения от Тео Лопеса.

Свой последний поединок наш боксер провел летом против японца Масаеси Накатани, которого Ломаченко нокаутировал в девятом раунде.

Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне
Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram

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Ранее не исключалось, что после боя с Комми украинский боксер все же сможет выйти на реванш против Тео Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.

Отметим, что Ломаченко – 33 года, Комми – 34. Оба проигрывали Лопесу. Украинец – единогласным решением судей, ганец – нокаутом.

Василий провел на профи-ринге 17 поединков, в которых добыл 15 побед, в том числе 10 нокаутом.

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В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани
В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, добыл 30 побед и трижды уступил. В том числе он проиграл Лопесу.

Ричард Комми – Теофимо Лопес
Ричард Комми – Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

Недавно мы сообщали, что авторитетный ресурс ESPN включил бой Ломаченко – Комми в десятку лучших боев из тех, которые еще состоятся в нынешнем году.

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