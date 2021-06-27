Рефери ловил по рингу: как Ломаченко нокаутировал Накатани (видео)

Василий Ломаченко доминировал на ринге на протяжении всего боя, а до девятого раунда так загонял соперника, что тот уже не мог стоять на ногах. От глубокого нокаута его спас рефери

Василий Ломаченко победил Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

Украинец Василий Ломаченко победил японца Масаеси Накатани в первом поединке после поражения Теофимо Лопесу и перенесенной операции на плече. Мы проводили онлайн боя Ломаченко – Накатани с описанием каждого раунда.

Бой завершился в девятом раунде. Накатани уже не мог защищаться и просто падал с ног. Украинец пошел на него с очередной атакой, но рефери спас японца от нокаута. Он вмешался в бой и поймал Масаеси руками, а затем остановил бой, зафиксировав победу Василия техническим нокаутом.

Накатани потерпел лишь второе поражение в карьере. Первое поражение ему нанес Теофимо Лопес. Для Васи же эта победа стала 15-й в профи при двух поражениях.

Ранее мы писали, что российский боксер стал на защиту Ломаченко из-за обвинений в Украине: "Это дичь". Экс-чемпион мира в среднем весе Александр Беспутин вновь восхитился легендарностью украинского боксера и считает, что на родине его обижают.