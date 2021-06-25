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Российский боксер стал на защиту Ломаченко из-за обвинений в Украине: "Это дичь"

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
25 июня, 17:57
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Экс-чемпион мира в среднем весе Александр Беспутин вновь восхитился легендарностью украинского боксера и считает, что на родине его обижают
Усик и Беспутин
Усик и Беспутин / Фото: Instagram

Уже завтра бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко вернется на ринг. Его бой с японцем пройдет в Лас-Вегасе утром в воскресенье по киевскому времени. Минувшей ночью Ломаченко опустил Накатани на дуэли взглядов. Тем временем его российский товарищ Александр Беспутин поделился мнением об украинце.

Слова бывшего обладателя временного титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе приводит сайт FightNews:

"Я не буду комментировать высказывания специалистов и тренеров из Украины. Это взрослые ребята, но у нас, людей из России, есть такая история, что мы с уважением относимся к старшему поколению. То, что они говорят, – это дичь чуть-чуть.

Люди у нас злые. Я иногда читаю – мне как за себя обидно порой. Про себя гадости читаешь, но бывает не так обидно, даже улыбает и смешно. А когда про друга читаешь, обидно. Тем более человек легендарный, заслуженный. Недавно кричали, что это живая легенда, а сейчас другие вещи говорят. Бог им судья".

Читайте о том, что Ломаченко раскрыл карты перед боем с Накатани.

Также 30-летний уроженец Урала высказался о будущем сопернике Васи:

"Накатани – мощный, волевой боец. Я видел его бой с Лопесом нарезками и поединок с Вердехо, где он проигрывал, но нокаутировал соперника. Волевой японец, реально самурай, воин. Дотягивает ли он до Васиного уровня? Я вообще думаю, что в этом весе никто особо не дотягивает до Васиного уровня".

Чуть ранее Ломаченко в крутой машине и в панаме эффектно прибыл на бой.

Смотрите сюжет о 9-летнем боксере из Таиланда:

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