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Ломаченко – Накатани: онлайн первого боя Васи после поражения Лопесу

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 16:44
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Трансляция первого поединка Василия Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу. Украинец возвращается на ринг и сразится с японцем Масаеси Накатани
Василий Ломаченко сразится с Масаеси Накатани
Василий Ломаченко сразится с Масаеси Накатани

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет поединок украинца Василия Ломаченко и японца Масаеси Накатани. Впервые с 2013 года Ломаченко проведет не титульный бой. Мы проведем онлайн трансляцию вечера боя с комментариями по каждому раунду и нашим подсчетом оценок.

ОНЛАЙН ЛОМАЧЕНКО – НАКАТАНИ

Василий Ломаченко:

Василий Ломаченко возвращается на ринг впервые с октября 2020 года, когда он проиграл Теофимо Лопесу и потерял чемпионские титулы. То поражение подкосило статус украинца в мировом боксе. Промоутеры даже перестали учитывать Ломаченко обсуждая будущие большие бои в его весовой категории.

К тому же сам Лопес наотрез отказался проводить реванш с Ломаченко. Победа над Накатани позволит Василию вернуть свои позиции в легком весе и добиться-таки повторного боя с Теофимо.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко
Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Единственное, непонятно, в какой форме находится Ломаченко. После боя с Лопесом украинец перенес операцию на плече и долго восстанавливался. Бывший тренер Владимира Кличко даже предположил, что проблемы с плечом могут снова вылезти наружу.

Масаеси Накатани:

Японский боксер дебютировал на профессиональном ринге еще в 2012 году, когда Вася только готовился к триумфальному выступлению на Олимпиаде в Лондоне. До 2019 года Масаеси боксировал только на родине и одержал 18 побед подряд, а затем ему поступило предложение провести бой против Теофимо Лопеса в США.

Японский боксер Масаеси Накатани
Японский боксер Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Накатани дал бой американцу, но все же уступил судейским решением. Тем не менее, Масаеси быстро получил шанс реабилитироваться и воспользовался им, нокаутировав Феликса Вердехо. Того самого, которого сейчас судят за убийство своей беременной любовницы.

Ломаченко VS Накатани:

Японец существенно превосходит украинца в габаритах. Он на 12 см выше (182 против 170 см) и имеет больший размах рук – 180 против 166 см. тем не менее, на взвешивании накануне боя Ломаченко оказался тяжелее своего соперника! Весы под Васей показали 61,053 кг, вес Массеси составил 60,962 кг. Разница минимальная, но к бою боксеры еще немного наберут в весе.

Букмекеры о бое Ломаченко – Накатани:

Букмекеры практически не сомневаются в победе Ломаченко: коэффициент на победу украинца – 1.07, на ничью – 34.00, на победу Накатани – 11.00. Досрочная победа Ломаченко оценивается коэффициентом 1.77, по очкам – 2.05. По мнению аналитиков, больше всего шансов, что бой завершится в период с 7 по 9 раунд – 4.50.

Где смотреть бой Ломаченко – Накатани:

Бой Ломаченко – Накатани начнется не ранее 5 утра по Киеву. Прямой трансляции поединка на украинском ТВ не будет. Тем не менее, поединок в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
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4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
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4
Польша
3
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Г
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1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
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4
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