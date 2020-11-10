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В честь шестилетнего героя назовут новую весовую категорию в боксе, куда попадает Усик

10 ноября, 11:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

WBC придумала вес для "маленьких" супертяжеловесов

Всемирный боксерский совет (WBC) первым из четырех основных организаций профессионалов вводит новую весовую категорию. Она вводится для представителей супертяжелого дивизиона, которые очень часто значительно уступают своим коллегам в габаритах. К слову, читайте о том, что Фьюри понимает тягу Усика к пирогу среди супертяжей.

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О нововведении сообщил сайт BoxingScene со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Новая категория охватывает вес от 200 до 224 фунтов – от 90,8 кг до 101,7 кг. Думается, в ней будет комфортно биться украинцу Александру Усику. Правда, пока что на этот шаг пошел только WBC, а вот WBO, IBF и WBA пока что пребывают в раздумьях. Крымчанин же является претендентом на чемпионский бой по версии WBO.

Называться новая категория будет бриджер – в честь шестилетнего Бриджера Уолкера, который спас свою меньшую сестру от бешеной собаки. Героический поступок мальчика вдохновил Сулеймана и его коллег. При этом, что интересно, категория выступит своеобразным мостом между первым тяжелым весом и супертяжелым дивизионом. Английское слово "bridge" означает именно мост.

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Накануне WBC дала "добро" на бой Джошуа и Фьюри, а Усик и Поветкин подождут.

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Вспомним, как Александр тренировался перед боем с Дереком Чисорой:

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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бокс вес Александр Усик категории
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