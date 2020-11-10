В честь шестилетнего героя назовут новую весовую категорию в боксе, куда попадает Усик

Всемирный боксерский совет (WBC) первым из четырех основных организаций профессионалов вводит новую весовую категорию. Она вводится для представителей супертяжелого дивизиона, которые очень часто значительно уступают своим коллегам в габаритах. К слову, читайте о том, что Фьюри понимает тягу Усика к пирогу среди супертяжей.

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О нововведении сообщил сайт BoxingScene со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Новая категория охватывает вес от 200 до 224 фунтов – от 90,8 кг до 101,7 кг. Думается, в ней будет комфортно биться украинцу Александру Усику. Правда, пока что на этот шаг пошел только WBC, а вот WBO, IBF и WBA пока что пребывают в раздумьях. Крымчанин же является претендентом на чемпионский бой по версии WBO.

Называться новая категория будет бриджер – в честь шестилетнего Бриджера Уолкера, который спас свою меньшую сестру от бешеной собаки. Героический поступок мальчика вдохновил Сулеймана и его коллег. При этом, что интересно, категория выступит своеобразным мостом между первым тяжелым весом и супертяжелым дивизионом. Английское слово "bridge" означает именно мост.

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Накануне WBC дала "добро" на бой Джошуа и Фьюри, а Усик и Поветкин подождут.

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