Боксерський ринг загорівся перед боєм через невдале піротехнічне шоу

Перед боксерським поєдинком в Єгипті влаштували піротехнічне шоу, внаслідок якого загорівся ринг. Іскри потрапили на обшивку рингу і спричинили пожежу

Організатори бою за титул чемпіона Єгипту в суперсередній вазі вирішили зробити шоу більш ефектним і перед початком поєдинку влаштували піротехнічне шоу, але трохи переборщили в своєму прагненні і підпалили ринг.

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Поки боксери отримували вказівки від рефері в центрі рингу, одна з його стійок запалала, тому старт бою довелося трохи перенести. Хоча, з огляду на те, що відбувалося навколо рингу, дивно, що організатори відбулися лише таким легким інцидентом.

Дивіться яскраві нокаути: