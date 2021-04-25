Усман ледь не відірвав голову Масвідалю: брутальний нокаут в головному бою UFC 261

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У головному поєдинку UFC 261 Камару Усман захищав титул чемпіона організації в напівсередній вазі проти Хорхе Масвідаля. Ми проводили онлайн UFC 261з описом всіх головних подій вечора.
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У першому раунді бійці придивлялися один до одного, а вже в наступній п'ятихвилинці чемпіон взявся за справу. Він виждав момент і завдав потужного удару в щелепу Масвідалю. Хорхе звалився на канвас і в догонку отримав ще кілька ударів в голову, поки рефері не зупинив бій. Фантастика!
Нагадаємо, що в липні 2020 року бійці зустрічалися на "Бійцівському острові" і тоді Усман здобув перемогу рішенням суддів. Тоді Масвідаль погодився на бій за всього за шість днів до сутички, замінивши Гілберта Бернса, який заразився коронавірусом.
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