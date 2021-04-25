Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Усман ледь не відірвав голову Масвідалю: брутальний нокаут в головному бою UFC 261

25 квітня, 07:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Камару Усман захистив титул чемпіона UFC, нокаутувавши у другому раунді Хорхе Масвідаля. Вирішальним став потужний удар в щелепу, після якого Хорхе опинився на канвасі

/ Фото: Getty Images

У головному поєдинку UFC 261 Камару Усман захищав титул чемпіона організації в напівсередній вазі проти Хорхе Масвідаля. Ми проводили онлайн UFC 261з описом всіх головних подій вечора.

Реклама

Читайте також: Жах дня: боєць UFC зламав ногу об суперника

У першому раунді бійці придивлялися один до одного, а вже в наступній п'ятихвилинці чемпіон взявся за справу. Він виждав момент і завдав потужного удару в щелепу Масвідалю. Хорхе звалився на канвас і в догонку отримав ще кілька ударів в голову, поки рефері не зупинив бій. Фантастика!

Нагадаємо, що в липні 2020 року бійці зустрічалися на "Бійцівському острові" і тоді Усман здобув перемогу рішенням суддів. Тоді Масвідаль погодився на бій за всього за шість днів до сутички, замінивши Гілберта Бернса, який заразився коронавірусом.

Дивіться інші нокаути:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA UFC змішані єдиноборства

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З українського бійця зробили криваве місиво в Мінську
З українського бійця зробили криваве місиво в МінськуMMA
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачили
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)MMA
Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тиждень
Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тижденьMMA
Чумовий нокаут від росіянина: вирубав суперника ударом коліна
Чумовий нокаут від росіянина: вирубав суперника ударом колінаMMA
Онлайн UFC 261: Усман проти Масвідаля і ще два титульні бої
Онлайн UFC 261: Усман проти Масвідаля і ще два титульні боїMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти