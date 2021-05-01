Боксерский ринг загорелся перед боем из-за неудачного пиротехнического шоу

Организаторы боя за титул чемпиона Египта в суперсреднем весе решили сделать шоу более эффектным и перед началом поединка устроили пиротехническое шоу, но немного переборщили в своем стремлении и подожгли ринг.
Пока боксеры получали указания от рефери в центре ринга, одна из его стоек воспламенилась, из-за чего старт боя пришлось немного перенести. Хотя, учитывая, что творилось вокруг ринга, удивительно, что организаторы отделались лишь таким легким инцидентом.
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