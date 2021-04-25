С ноги в челюсть: эффектный нокаут в поединке Намаюнас – Вэйли за титул чемпионки UFC

Роуз Намаюнас нанесла Вэйли Чжан второе поражение в карьере и завоевала титул чемпионки UFC в минимальном весе. Все решилось уже в первом раунде после хайкика в голову

Американка с литовскими корнями Роуз Намаюнас одержала фантастическую победу над китаянкой Вэйли Чжан в соглавном поединке турнира UFC 261 и завоевала титул в минимальноим весе. Трансляция UFC 261 есть на нашем сайте.

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Уже в первом раунде Намаюнас поймала соперницу эффектным хайкиком в челюсть и вырубила китаянку. Она тут же бросилась добивать соперницу, но рефери успел первым и остановил бой.

Чжан была недовольна остановкой боя и утверждала, что готова продолжать бой, но на самом деле девушка была серьезно потрясена этим ударом.

Сегодняшнее поражение стало для Вэйли Чжан лишь вторым в MMA, Намаюнас одержала 10-ю победу при четырех поражениях.

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