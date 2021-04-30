Ковид убил известного украинского рефери

В возрасте 55 лет умер известный украинский боксерский рефери Марик Джангутинов. Причина смерти – COVID-19, сообщает pro.boxing.ukraine.



Марик Джангутинов долгие годы был судьей, обслуживающий поединки как территории Украины, так за рубежом.

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Джангутинов родился 18 апреля 1966 года в Казахстане. В 1984-м переехал в Донецк, где учился на факультете прикладной математике в местном университете. С 1991 года и до недавних пор Джангутинов работал на предприятиях государственного и частного секторов на должностях программиста, руководителя структурного подразделения и руководителя предприятия.

Главным увлечением Марика был бокс. Он был мастером спорта в этом виде, судьей международной категории по любительскому боксу – EABA/WBO.

Напомним, что в конце прошлого года умер знаменитый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан. Иван Гаврилович взял "золото" Олимпийских игр 1960 года в Риме, в 1958 и 1961 годах выигрывал чемпионаты мира.