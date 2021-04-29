Белорус одержал скандальную победу в MMA: ударил соперника после гонга в кадык

Фото: ONE Championship
Белорусский боец смешанных единоборств Кирилл Грищенко одержал странную победу на турнире ONE on TNT 4 в поединке против сенегальца Умара Кейна.
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На последних секундах второго раунда Кейн зажал соперника у сетки, а тот в ответ нанес удар правой прямо в кадык сенегальцу, да еще и сделал это спустя секунду после гонга об окончании раунда.
Кейн, казалось, хотел опротестовать удар после гонга, но спустя секунду рухнул на канвас, держась за горло. Боец из Сенегала так и не смог подняться на ноги, поэтому Грищенко присудили победу техническим нокаутом.
Грищенко одержал третью победу в MMA, а Кейн впервые проиграл. До этого в его послужном списке было три победы подряд.
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