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Белорус одержал скандальную победу в MMA: ударил соперника после гонга в кадык

29 апреля, 14:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боец MMA из Беларуси Кирилл Грищенко победил Умара Кейна благодаря удару после гонга. При этом, он угодил сопернику в горло. Сенегалец так и не смог подняться на ноги

Фото: ONE Championship

Фото: ONE Championship

Белорусский боец смешанных единоборств Кирилл Грищенко одержал странную победу на турнире ONE on TNT 4 в поединке против сенегальца Умара Кейна.

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На последних секундах второго раунда Кейн зажал соперника у сетки, а тот в ответ нанес удар правой прямо в кадык сенегальцу, да еще и сделал это спустя секунду после гонга об окончании раунда.

Кейн, казалось, хотел опротестовать удар после гонга, но спустя секунду рухнул на канвас, держась за горло. Боец из Сенегала так и не смог подняться на ноги, поэтому Грищенко присудили победу техническим нокаутом.

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Грищенко одержал третью победу в MMA, а Кейн впервые проиграл. До этого в его послужном списке было три победы подряд.

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