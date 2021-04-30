Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Российскому бойцу едва не выкололи глаз во время боя

30 апреля, 09:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Во время боя Садибу Су попал пальцем в глаз Николаю Алексахину. Бой пришлось остановить, так как российский боец не смог продолжить поединок из-за повреждения

На турнире по смешанным единоборствам Professional Fighters League шведский боец Садибу Су едва не лишил зрения россиянина Николая Алексахина. Во втором раунде Алексахин пошел в атаку, но напоролся на руку Садибу, а затем схватился за лицо.

Реклама

Читайте также: Жуткая травма в MMA: бойцу попали в глаз пальцем. Зрители кричали от ужаса

Оказывается, при попытке защититься швед ткнул пальцем прямо в глаз сопернику. Повреждение оказалось достаточно серьезным, поэтому поединок продолжить не удалось, его результат был аннулирован.

Смотрите другие нокауты:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске
Из украинского бойца сделали кровавое месиво в МинскеMMA
Усман едва не оторвал голову Масвидалю: брутальный нокаут в главном бою UFC 261
Усман едва не оторвал голову Масвидалю: брутальный нокаут в главном бою UFC 261MMA
Российского бойца засекли в центре Киева с гранатометом в руках
Российского бойца засекли в центре Киева с гранатометом в рукахMMA
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не видели
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не виделиMMA
Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных боя
Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных бояMMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMAMMA

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять