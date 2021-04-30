Ломаченко может получить реванш с Лопесом, но при необычном условии

Американский боксер планирует перейти в более высокую весовую категорию и предлагает украинцу встретиться уже там в борьбе за новые титулы

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Команда обидчика Василия Ломаченко несколько неожиданно поменяла свое мнение о повторной встрече украинца с Теофимо Лопесом. Ранее молодой американец и его не менее амбициозный отец заявляли, что не видят в реванше смысла. Теперь же Лопес-старший сказал, что бойцы смогут снова сойтись на ринге. Однако – в другой весовой категории.

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Об этом он рассказал в комментарии YouTube-каналу Punsh Drunk Boxing.

Тем временем, обнародованы котировки на бой Ломаченко – Накатани.

Оказывается, 23-летний Теофимо собирается покинуть свой вес, утверждает его отец и тренер.

"Мы можем дать реванш Ломаченко, почему бы и нет. Но мы не вернемся в легкий вес. Мой сын в этой категории уже много лет, нам нужно подниматься. Правда, сейчас появилась эта большая сделка с Triller. Чтобы побить моего сына, надо что-то иметь, а у Камбососа этого нет. Как можно быть уверенным в себе, если ты приходишь на высоких каблуках? Но каждый наш бой будет событием для планеты. У моего сына были большие проблемы с Накатани, и Ломаченко должен принять бой с этим парнем. Это поможет ему справиться с демонами".

На днях Ломаченко преодолел необычную дистанцию от Аккермана до Затоки.

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Напомним, Теофимо сойдется с австралийцем Джорджем Камбососом 5 июня, а Василий с японцем – 26 июня. Ранее Лома завоевывал чемпионские пояса в трех весовых категориях: полулегком весе (до 57,2 кг), втором полулегком весе (до 59 кг) и легком (до 59 кг). Если же их история с Лопесом действительно получит продолжение в другой категории, у нашего боксера будет шанс стать чемпионом в четырех весах.

Вспомним, как Лома перенес операцию на плече после боя с Лопесом: