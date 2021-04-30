Скандальный украинский боксер Иван Редкач купил продукты для бездомной женщины

В США Редкач показал, как учит детей делать добро, он купил два пакета с едой для женщины, которая живет на улице

В апреле украинский боксер Иван Редкач проиграл Реджису Прогрейсу и попал в очередной скандал. Боксера обвинили в симуляции травмы.

Реклама

А сегодня Редкач отметился благородным поступком. Об этом он рассказал на своей страничке в Instagram. В США он вместе с сыном купили бездомной продукты.

"Учите детей делать добро с детства! Мы купили два пакета еды и просто отдали их женщине, которая живет на улице. Она была довольна", – подписал фотографию Иван.

Читайте также: Пожалел, что родился в Украине! Редкач назвал украинцев злыми и завистливыми

Редкач запомнился своими выходками за пределами ринга. Украинец, проживающий в США, регулярно подкалывает Василия Ломаченко за его пророссийские взгляды. Некоторое время назад боксеры даже чуть не подрались в церкви, где произошла их случайная встреча.