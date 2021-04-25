З ноги в щелепу: ефектний нокаут у двобої Намаюнас – Вейлі за титул чемпіонки UFC

Американка з литовським корінням Роуз Намаюнас здобула фантастичну перемогу над китаянкою Вейлі Чжан в співголовному поєдинку турніру UFC 261 і завоювала титул в мінімальноім вазі. Трансляція UFC 261є на нашому сайті.
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Уже в першому раунді Намаюнас зловила суперницю ефектним хайкіком в щелепу і вирубила китаянку. Вона у ту ж мить кинулася добивати суперницю, але рефері встиг першим і зупинив бій.
Чжан була незадоволена зупинкою бою і стверджувала, що готова продовжувати бій, але насправді дівчина була серйозно вражена цим ударом.
Сьогоднішня поразка стала для Вейлі Чжан лише другим в MMA, Намаюнас здобула 10-ту перемогу при чотирьох поразках.
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