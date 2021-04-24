З українського бійця зробили криваве місиво в Мінську

Боєць з України Дмитро Побережець після тривалої паузи повернувся в еліту змішаних єдиноборств, але завоювати чемпіонський пояс не зумів, зазнавши першої поразки за дев'ять років

/ Фото: Instagram

Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Побережець програв американцю Тоні Джонсону бій на турнірі ACA 122 за звання чемпіона організації у важкій вазі.

Реклама

У другому раунді Джонсон розбив Побережцю обличчя, перетворивши його на криваве місиво, а в третьому раунді добив суперника, який вже не міг чинити опір.

35-річний Побережець зазнав шостої поразки в кар'єрі, втім, попередня була ще в 2012 році. Також на рахунку українця 26 перемог. Це був лише третій бій Побережця після чотирирічної паузи через серйозну травму.

Раніше ми писали, що українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася всього тиждень. Українка Світлана Гоцик не змогла завоювати титул чемпіонки Legacy Fighting Alliance. Семи днів не вистачило для повноцінної підготовки до поєдинку проти непереможної венесуелки.

Реклама

Дивіться інші нокаути:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама