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З українського бійця зробили криваве місиво в Мінську

24 квітня, 14:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Боєць з України Дмитро Побережець після тривалої паузи повернувся в еліту змішаних єдиноборств, але завоювати чемпіонський пояс не зумів, зазнавши першої поразки за дев'ять років

/ Фото: Instagram

Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Побережець програв американцю Тоні Джонсону бій на турнірі ACA 122 за звання чемпіона організації у важкій вазі.

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У другому раунді Джонсон розбив Побережцю обличчя, перетворивши його на криваве місиво, а в третьому раунді добив суперника, який вже не міг чинити опір.

35-річний Побережець зазнав шостої поразки в кар'єрі, втім, попередня була ще в 2012 році. Також на рахунку українця 26 перемог. Це був лише третій бій Побережця після чотирирічної паузи через серйозну травму.

Раніше ми писали, що українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася всього тиждень. Українка Світлана Гоцик не змогла завоювати титул чемпіонки Legacy Fighting Alliance. Семи днів не вистачило для повноцінної підготовки до поєдинку проти непереможної венесуелки.

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту Дмитро Побережець

Джерело: Сегодня|Спорт

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