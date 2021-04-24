З українського бійця зробили криваве місиво в Мінську

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Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Побережець програв американцю Тоні Джонсону бій на турнірі ACA 122 за звання чемпіона організації у важкій вазі.
У другому раунді Джонсон розбив Побережцю обличчя, перетворивши його на криваве місиво, а в третьому раунді добив суперника, який вже не міг чинити опір.
35-річний Побережець зазнав шостої поразки в кар'єрі, втім, попередня була ще в 2012 році. Також на рахунку українця 26 перемог. Це був лише третій бій Побережця після чотирирічної паузи через серйозну травму.
Раніше ми писали, що українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася всього тиждень. Українка Світлана Гоцик не змогла завоювати титул чемпіонки Legacy Fighting Alliance. Семи днів не вистачило для повноцінної підготовки до поєдинку проти непереможної венесуелки.
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