Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тиждень

Українка зі змішаних єдиноборств Світлана Гоцик зазнала поразки в поєдинку проти П’єрангели Родрігес з Венесуели на турнірі Legacy Fighting Alliance 105. Українка отримала пропозицію про поєдинок лише за тиждень до бою.
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Проте, Світлана змогла протриматися у клітці до п'ятого раунду, але там вже Родрігес здобула перемогу технічним нокаутом і завоювала пояс чемпіонки в жіночій мінімальній вазі (48-52 кг).
Після бою Гоцик опублікувала в Instagram фото свого обличчя в синяках. "Смиренно в перемогах і смиренно в поразках. Я в порядку. Всім величезне спасибі за підтримку і всім, хто поруч і в перемогах, і в поразках. Я це дуже ціную", – підписала знімки спортсменка.
Ця поразка стала для 24-річної українки п'ятою в кар'єрі. На її рахунку також 13 перемог в змішаних єдиноборствах. А Родрігес здобула шосту перемогу в MMA і ще жодного разу не програвала.
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