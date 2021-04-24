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Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тиждень

24 квітня, 09:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українка Світлана Гоцик не змогла завоювати титул чемпіонки Legacy Fighting Alliance. Семи днів не вистачило для повноцінної підготовки до поєдинку проти непереможної венесуелки

Українка зі змішаних єдиноборств Світлана Гоцик зазнала поразки в поєдинку проти П’єрангели Родрігес з Венесуели на турнірі Legacy Fighting Alliance 105. Українка отримала пропозицію про поєдинок лише за тиждень до бою.

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Проте, Світлана змогла протриматися у клітці до п'ятого раунду, але там вже Родрігес здобула перемогу технічним нокаутом і завоювала пояс чемпіонки в жіночій мінімальній вазі (48-52 кг).

Після бою Гоцик опублікувала в Instagram фото свого обличчя в синяках. "Смиренно в перемогах і смиренно в поразках. Я в порядку. Всім величезне спасибі за підтримку і всім, хто поруч і в перемогах, і в поразках. Я це дуже ціную", – підписала знімки спортсменка.

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Ця поразка стала для 24-річної українки п'ятою в кар'єрі. На її рахунку також 13 перемог в змішаних єдиноборствах. А Родрігес здобула шосту перемогу в MMA і ще жодного разу не програвала.

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нокаут MMA відео нокауту Світлана Гоцик

Джерело: Сегодня|Спорт

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