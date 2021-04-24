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Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделю

24 апреля, 09:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинка Светлана Гоцык не смогла завоевать титул чемпионки Legacy Fighting Alliance. Семи дней не хватило для полноценной подготовки к поединку против непобедимой венесуэлки

Украинка из смешанных единоборств Светлана Гоцык потерпела поражение в поединке против Пьерангелы Родригес из Венесуэлы на турнире Legacy Fighting Alliance 105. Украинка получила предложение о поединке лишь за неделю до боя.

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Тем не менее, Светлана смогла продержаться в клетке до пятого раунда, но там уже Родригес одержала победу техническим нокаутом и завоевала пояс чемпионки в женском минимальном весе (48-52 кг).

После боя Гоцык опубликовала в Instagram фото своего лица в синяках. "Смиренно в победах и смиренно в поражениях. Я в порядке. Всем огромное спасибо за поддержку и всем, кто рядом и в победах, и в поражениях. Я это очень ценю", – подписала снимки спортсменка.

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Это поражение стало для 24-летней украинки пятым в карьере. На ее счету также 13 побед в смешанных единоборствах. Родригес же одержала шестую победу в MMA и еще ни разу не проигрывала.

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нокаут MMA видео нокаута Светлана Гоцык

Источник: Сегодня|Спорт

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