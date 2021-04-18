Душив до втрати свідомості. Польський боєць протримався в клітці UFC всього дві хвилини

У ніч на 17 квітня в Лас-Вегасі на арені UFC APEX відбувся бійцівський турнір UFC Vegas24. Володарем 50 000 доларів за виступ вечора став досвідчений американський боєць Джеральд Мершерт. Поєдинок проти поляка Бартоша Фабінського він завершив незабаром після його початку. Раніше блогер знищив зірку MMA вже в першому раунді.
Джеральд Мершерт задушив Бартоша Фабіньского / Фото: UFC
Польський боєць здався після задушливого прийому Мершерта під кінець другої хвилини поєдинку, не в силах вибратися зі сталевих лещат опонента. А Джеральд тепер стає рекордсменом за кількістю сабмішенів у середній вазі – 6.
Відзначимо, що у Мершарта до цього була міні-серія з двох поразок нокаутами в 1 раундах від Яна Хейніша і Хамзата Чімаєва. А Фабінський невдало дебютував у промоції, програвши сабмішеном Андре Муньєсу також у 1 раунді, і поки він не може себе проявити в найсильнішій промоції MMA.
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Відзначимо, що Мершарт – 33-річний американський боєць на прізвисько GM3. Має чорний пояс з кікбоксингу і бразильському джиу-джитсу. У змішаних єдиноборствах виступає з 2007 року. На початку кар'єри проводив дуже багато боїв – особливо в лізі FCC. Пізніше відзначився перемогами в KOTC, Titan FC, RFA, де виграв пояс у середній вазі. З грудня 2016-го б'ється в UFC. Зараз на його рахунку 32 перемоги і 14 поразок у 46 поєдинок.
Раніше небитого нокаутери з колишнього ваги Усика поклали за 7 хвилин.
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