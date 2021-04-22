Регбіст вирубив у ринзі Великого Татка: відео нокауту

Уже в першому раунді поєдинку австралієць Пол Галлен так побив свого співвітчизника Лукаса Брауна, що рефері довелося достроково зупинити бій – дивіться, як це було

Колишній регбіст Пол Галлен здобув свою найважливішу перемогу в боксерській кар'єрі, в Австралії в своєму 12-му бою на профі-ринзі технічним нокаутом в першому раунді здолавши ексчемпіона WBA в суперважкій вазі Лукаса Брауна.

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39-річний австралієць Галлен відразу пішов у наступ на 42-річного співвітчизника Брауна на прізвисько Великий Татко і двічі відправив його в нокдаун, після чого рефері просто зупинив поєдинок.

Відзначимо, що Галлен є одним з найвідоміших гравців Національної регбійний ліги (NRL), але почав боксувати задовго до завершення своєї регбійний кар'єри в 2019 році.

Реклама Галлен vs Браун / Фото: Getty Images

У наступному бою в липні Галлен може зустрітися з непереможним 22-річним австралійцем Джастісом Хані – призером чемпіонату світу-2019.

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