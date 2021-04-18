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Задушив суперника до втрати свідомості: брутальний нокаут в MMA

18 квітня, 20:09

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Ефектним нокаутом завершився поєдинок між Якубом Дродзілом і Крістіаном Барточем на турнірі в Польщі. Для обох бійців цей поєдинок став першим в кар'єрі

Польський боєць змішаних єдиноборств Якуб Дродзіл феєрично дебютував в профі. На турнірі HYPE 1 він вже в першому раунді в прямому сенсі слова задушив свого співвітчизника Крістіана Барточа, для якого цей поєдинок також був першим у професійній кар'єрі.

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Бій проходив в незвичайному для боїв MMA рингу – бійці боролися ніби в ямі з м'якими стінами. Дродзіл затиснув голову свого суперника під рукою, а потім притиснув його до стіни рингу і тримав, поки той не втратив свідомість. Цей прийом називається "Однорука гільйотина".

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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