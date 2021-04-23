Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачили

Боєць ММА з Білорусі Олександр Ковальов одержав дострокову перемогу над фіном Маркусом Рітохонкою на турнірі Absolute Championship Akhmat

Білоруський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ковальов здобув перемогу над фіном Маркусом Рітохонкою на турнірі Absolute Championship Akhmat.

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У кінцівці першого раунду Ковальов зловив суперника на прийом "анаконда". Білорус довів Рітохонку до втрати свідомості. Після того як рефері зупинив поєдинок, фінський спортсмен залишився лежати на канвасі.

Ковальов здобув дев'яту перемогу поспіль у MMA. У професійних поєдинках він ще не програвав.

Рітохонка зазнав четвертої поразки в кар'єрі при семи перемогах.

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