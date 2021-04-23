Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачили

23 квітня, 23:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боєць ММА з Білорусі Олександр Ковальов одержав дострокову перемогу над фіном Маркусом Рітохонкою на турнірі Absolute Championship Akhmat

Білоруський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ковальов здобув перемогу над фіном Маркусом Рітохонкою на турнірі Absolute Championship Akhmat.

Реклама

У кінцівці першого раунду Ковальов зловив суперника на прийом "анаконда". Білорус довів Рітохонку до втрати свідомості. Після того як рефері зупинив поєдинок, фінський спортсмен залишився лежати на канвасі.

Ковальов здобув дев'яту перемогу поспіль у MMA. У професійних поєдинках він ще не програвав.

Рітохонка зазнав четвертої поразки в кар'єрі при семи перемогах.

Реклама

Дивіться інші нокаути:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA змішані єдиноборства

Джерело: lenta.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фото, від якого страшно. Українка з боїв у клітці показала черепи своїх недругів
Фото, від якого страшно. Українка з боїв у клітці показала черепи своїх недругівMMA
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)MMA
Чумовий нокаут від росіянина: вирубав суперника ударом коліна
Чумовий нокаут від росіянина: вирубав суперника ударом колінаMMA
Дитині з ютуба загрожують убивством. Кращий боєць в історії відповів на виклик блогера
Дитині з ютуба загрожують убивством. Кращий боєць в історії відповів на виклик блогераMMA
П'яний Макгрегор з жінкою біля туалету: рішення органів щодо скандальної справи
П'яний Макгрегор з жінкою біля туалету: рішення органів щодо скандальної справиMMA
Жорстока рубка в жіночому MMA і нокаут у першому раунді: дивіться відео
Жорстока рубка в жіночому MMA і нокаут у першому раунді: дивіться відеоMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти