До біса гарна: українська зірка кривавих боїв у спокусливій позі

Марина Мороз / Фото: Instagram
Єдина українка в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз готується до наступного бою проти Манон Фіоріна прізвисько "Звір". Поєдинок проти француженки відбудеться 5 червня в Лас-Вегасі. Але й про свою чоловічу аудиторію Марина не забуває, публікуючи в Instagram спокусливі фото.
Читайте також: Фото, від якого холоне кров. Українка з боїв в клітці показала черепи своїх недругів
"Трясця! До біса гарна", – відреагували шанувальники Мороз на фото в топі, шортах і рукавичках.
Нещодавно українка потрапила у скандал з фото на своїй сторінці. Спортсменка, яка проживає в Майамі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з фоловерів в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото геть зникло зі сторінки Мороз- соцмережа розцінила його як непристойне.
Марина Мороз / Фото: Instagram
Пізніше, однак, Мороз повернула скандальну фотографіюна свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?".
Відзначимо, що у змішаних єдиноборствах в активі українки 10 перемог при трьох поразках.
Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк