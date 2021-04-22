До біса гарна: українська зірка кривавих боїв у спокусливій позі

Український боєць UFC Марина Мороз в перервах між тренуваннями у США позує в рукавичках і коротенькому топі, захоплюючи своїх фанатів

Марина Мороз / Фото: Instagram

Єдина українка в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз готується до наступного бою проти Манон Фіоріна прізвисько "Звір". Поєдинок проти француженки відбудеться 5 червня в Лас-Вегасі. Але й про свою чоловічу аудиторію Марина не забуває, публікуючи в Instagram спокусливі фото.

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"Трясця! До біса гарна", – відреагували шанувальники Мороз на фото в топі, шортах і рукавичках.

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Нещодавно українка потрапила у скандал з фото на своїй сторінці. Спортсменка, яка проживає в Майамі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з фоловерів в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото геть зникло зі сторінки Мороз- соцмережа розцінила його як непристойне.

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Марина Мороз / Фото: Instagram

Пізніше, однак, Мороз повернула скандальну фотографіюна свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?".

Відзначимо, що у змішаних єдиноборствах в активі українки 10 перемог при трьох поразках.

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Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати.

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