Жорстока рубка в жіночому MMA і нокаут у першому раунді: дивіться відео

Жіночий бій на турнірі Combate Global між американками Люсерою Акостою і Аллісен Бріден ознаменувався жорсткою рубкою і нокаутом вже в першому раунді. Бріден почала бій з атак, але Акоста легко відбила атаку і сама пішла в наступ.
Читайте також: Як він вижив? Убивчий нокаут з ММА
Люсер настільки забила свою суперницю, що та знесилена впала на настил рингу. Але Акосту це не зупинило – вона накинулася на лежачу Бріден і стала добивати, поки бій не зупинив рефері.
Дивіться яскраві нокаути:
- Двометрового бійця вирубили за 90 секунд: дивіться, як падало "Опудало"
- Вирубив з вертухи: відео ефектного нокауту в MMA
- Боєць нокаутував суперника за 13 секунд і втік із залу: чумове відео
- Це не нокаут, це – вбивство: фанати в шоці від жорстокості в жіночому бою
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк