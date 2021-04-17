Жорстока рубка в жіночому MMA і нокаут у першому раунді: дивіться відео

Люсера Акоста нокаутувала Аллісен Бріден в першому раунді поєдинку на турнірі Combate Global. Переможниця навіть не зупинилася, коли її суперниця виявилася на канвасі

Жіночий бій на турнірі Combate Global між американками Люсерою Акостою і Аллісен Бріден ознаменувався жорсткою рубкою і нокаутом вже в першому раунді. Бріден почала бій з атак, але Акоста легко відбила атаку і сама пішла в наступ.

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Люсер настільки забила свою суперницю, що та знесилена впала на настил рингу. Але Акосту це не зупинило – вона накинулася на лежачу Бріден і стала добивати, поки бій не зупинив рефері.

Дивіться яскраві нокаути:

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