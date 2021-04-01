Боєць нокаутував суперника за 13 секунд і втік із залу: чумовое відео

Божевільним нокаутом завершився поєдинок між Антоном Туркалем зі Швеції і Костянтином Солдатовим з Казахстану на турнірі BRAVE CF 50 в Бахрейні. Шведський боєць нокаутував суперника вже на 13-й секунді, встановивши новий рекорд організації.
Однак найцікавіше сталося після закінчення бою. Як тільки рефері відтягнув Туркаля від непритомного суперника швед схопився... і помчав із залу в невідомому напрямку.
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