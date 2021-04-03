Вирубив з вертухи: відео ефектного нокауту в MMA

Один удар – і суперник у відключці

Американський боєць змішаних єдиноборств Пол Капальді здобув ефектну перемогу на турнірі CFFC 95, перемігши свого співвітчизника Кріса Василя в третьому раунді. Вирішальним став хльосткий удар ногою з розвороту.

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Василь впав на канвас вже без почуттів, але Капальді все одно накинувся на суперника і почав добивати його кулаками, поки в сутичку не втрутився рефері.

Капальді здобув шосту перемогу в MMA і ще жодного разу не програвав, а Василь зазнав другої поразки при чотирьох перемогах.

Дивіться яскраві нокаути:

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