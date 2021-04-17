Жестокая рубка в женском MMA и нокаут в первом раунде: смотрите видео

Женский бой на турнире Combate Global между американками Люсерой Акоста и Аллисен Бриден ознаменовался жесткой рубкой и нокаутом уже в первом раунде. Бриден начала бой из атак, но Акоста легко отбила атаку и сама пошла в наступление.
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Люсера настолько забила свою соперницу, что та обессиленная упала на настил ринга. Но Акосту это не остановило – она набросилась на лежащую Бриден и стала добивать, пока бой не остановил рефери.
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