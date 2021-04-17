Русский
$ 27,96
33,46
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Як він вижив? Убивчий нокаут з ММА

17 квітня, 14:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На турнірі зі змішаних єдиноборств LFA 104 Роланд Данлеп ефектним кидком нокаутував Обіну Ікебунну і здобув свою другу перемогу в ММА

Американський боєць змішаних єдиноборств Роланд Данлеп ефектно нокаутував Обіну Ікебунну в поєдинку на турнірі LFA 104.

Реклама

У першому раунді зустрічі Данлеп зробив захоплення, а потім кинув суперника головою в настил октагону. Ікебунна опинився в нокауті, опонент намагався його добити, але суддя зупинив поєдинок.

Для Данлепа перемога стала другою в двох боях на професійному рівні. На рахунку Ікебунни дві перемоги і дві поразки.

Дивіться яскраві нокаути:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нокаут MMA змішані єдиноборства

Джерело: lenta.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фото, від якого страшно. Українка з боїв у клітці показала черепи своїх недругів
Фото, від якого страшно. Українка з боїв у клітці показала черепи своїх недругівMMA
П'яний Макгрегор з жінкою біля туалету: рішення органів щодо скандальної справи
П'яний Макгрегор з жінкою біля туалету: рішення органів щодо скандальної справиMMA
Груди вириваються з купальника: сексуальна йога від Пейдж Ванзант
Груди вириваються з купальника: сексуальна йога від Пейдж ВанзантMMA
Краще бути мертвим, ніж червоним: боєць ММА ненавидить комуністів
Краще бути мертвим, ніж червоним: боєць ММА ненавидить комуністівMMA
Вирубив за 16 секунд: надшвидка перемога в MMA
Вирубив за 16 секунд: надшвидка перемога в MMAMMA
Бойова красуня винесла бійця за 29 секунд! Дивіться блискавичний дебют в Bellator
Бойова красуня винесла бійця за 29 секунд! Дивіться блискавичний дебют в BellatorMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти