Як він вижив? Убивчий нокаут з ММА

Американський боєць змішаних єдиноборств Роланд Данлеп ефектно нокаутував Обіну Ікебунну в поєдинку на турнірі LFA 104.
У першому раунді зустрічі Данлеп зробив захоплення, а потім кинув суперника головою в настил октагону. Ікебунна опинився в нокауті, опонент намагався його добити, але суддя зупинив поєдинок.
Для Данлепа перемога стала другою в двох боях на професійному рівні. На рахунку Ікебунни дві перемоги і дві поразки.
THIS SLAM KO- ESPN MMA (@espnmma) April 17, 2021
(via @UFCFightPass , @LFAfighting ) pic.twitter.com/VYOxOhUV6k
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