Як він вижив? Убивчий нокаут з ММА

На турнірі зі змішаних єдиноборств LFA 104 Роланд Данлеп ефектним кидком нокаутував Обіну Ікебунну і здобув свою другу перемогу в ММА

Американський боєць змішаних єдиноборств Роланд Данлеп ефектно нокаутував Обіну Ікебунну в поєдинку на турнірі LFA 104.

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У першому раунді зустрічі Данлеп зробив захоплення, а потім кинув суперника головою в настил октагону. Ікебунна опинився в нокауті, опонент намагався його добити, але суддя зупинив поєдинок.

Для Данлепа перемога стала другою в двох боях на професійному рівні. На рахунку Ікебунни дві перемоги і дві поразки.

Дивіться яскраві нокаути:

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