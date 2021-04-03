Двометрового бійця вирубИли за 90 секунд: дивіться, як падало "Опудало"

"Чим більше шафа, тим голосніше падає". Підтвердження знаменитому висловом знайшлося на турнірі Bellator 255, де двометровий Тревор Гудді зазнав поразки від Романа Феральдо, який нижче нього на 15 см.
Бій тривав лише 90 секунд. Феральдо кілька разів відправив Гудді на настил рингу, поки рефері не зглянувся над Тревором і не зупинив бій.
До речі, незважаючи на зростання в 2 метри, Гудді важить 77 кг і виступає в напівсередній ваговій категорії і носить прізвисько "Опудало".
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