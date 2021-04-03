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Двометрового бійця вирубИли за 90 секунд: дивіться, як падало "Опудало"

3 квітня, 11:24

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Боєць-гігант виявився не таким вже й страшним

"Чим більше шафа, тим голосніше падає". Підтвердження знаменитому висловом знайшлося на турнірі Bellator 255, де двометровий Тревор Гудді зазнав поразки від Романа Феральдо, який нижче нього на 15 см.

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Бій тривав лише 90 секунд. Феральдо кілька разів відправив Гудді на настил рингу, поки рефері не зглянувся над Тревором і не зупинив бій.

До речі, незважаючи на зростання в 2 метри, Гудді важить 77 кг і виступає в напівсередній ваговій категорії і носить прізвисько "Опудало".

Дивіться яскраві нокаути:

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нокаут змішані єдиноборства відео нокауту Bellator

Джерело: Сегодня|Спорт

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