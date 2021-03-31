Це не нокаут, це – вбивство: фанати в шоці від жорстокості в жіночому бою

Відео ефектної перемоги після удару з ноги в голову

Словацька дівчина-боєць змішаних єдиноборств Люсія Жабова брутально перемогла свою суперницю Крістіну Нетце з Греції на турнірі Oktagon 22 в Чехії. Бій не тривав і повного раунду.

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Жабова завдала кілька ударів кулаками, а потім несподівано пробила правою ногою в голову суперниці. Нетце не встигла ухилитися і прийняла всю силу удару на себе, після чого впала на настил рингу.

Найкраще жорстокість в клітці описує коментар під відео. "Це був не нокаут, це було грьобане вбивство", – написав один з фанатів MMA.

Дивіться яскраві нокаути:

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