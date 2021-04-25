Валентина Шевченко забила чергову суперницю. Андраде не вистояла і двох раундів

Чемпіонка UFC Валентина Шевченко підтвердила свій статус, перемігши Джесіку Андраде. Бій завершився у другому раунді після потужної серії ударів у виконанні Валентини

/ Фото: Getty Images

Валентина Шевченко легко захистила титул чемпіонки UFC в найлегшій вазі. На турнірі UFC 261 зірка MMA з Киргизстану в другому раунді здолала Джесіку Андраде з Бразилії. Дивитися UFC 261можна за допомогою нашої трансляції.

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Шевченко домінувала в октагоні з перших хвилин доя. У першому раунді Валентині трохи не вистачило, щоб завершити поєдинок достроково, але вона зробила це в наступній п'ятихвилинці. Шевченко провела тейкдаун, забралася зверху на суперницю і почала її бити, поки рефері не зупинив побиття.

Шевченко здобула 21-у перемогу в MMA при всього трьох поразках. Андраде програла дев'ятий бій при 21 перемозі. Після перемоги Валентина традиційно виконала лезгінку.

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