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Оце так нокаут вечора: суддя ледь не дав статися вбивству (відео)

24 квітня, 20:58

Олег Люлька Олег Люлька

Білорус Дамковський до напівсмерті побив свого чеського суперника Райноха, а рефері в "клітці" так захопився видовищем, що забув вчасно зупинити бій

Організатори турніру зі змішаних єдиноборств ACA 122 в Мінську визначили найкращий нокаут вечора. Фінансовий бонус, розмір якого не розголошують, присудили господареві "клітки" – білорусу Артему Дамковському, який у співголовному поєдинку шоу вирубив чеха Вітезслава Райноха.

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Поєдинок завершився в другому раунді, коли білоруський боєць нокаутував свого суперника. Спершу Дамковський пробив блок чеха ударом лівою, поклавши того на підлогу, а потім добив Райноха, що стояв на колінах, серією з шести ударів в голову з фінальним аперкотом правою.

"Дамковський машина, а суддя явно запізнився зі своїм рішенням, – пишуть в коментарях під відео нокауту вболівальники. – Занадто пізно рефері зупинив бій, адже бачив він, що Райнох не в змозі захищатися. Останні удари були зайвими. Так же і вбити можна!"

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Зазначимо, що для Дамковського ця перемога стала 24-ою в кар'єрі в змішаних єдиноборствах за 13 поразок. Райнох же зазнав четвертої поразки при дев'яти перемогах.

Нагадаємо, що там же, в Мінську, з українського бійця зробили криваве місиво.

Дивіться ще один яскравий нокаут в змішаних боях

Яскравий нокаут в ММА Відео: Instagram

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нокаут MMA відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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