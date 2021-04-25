Валентина Шевченко забила очередную соперницу. Андраде не выстояла и двух раундов

/ Фото: Getty Images
Валентина Шевченко легко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. На турнире UFC 261 звезда MMA из Киргизстана во втором раунде одолела Джессику Андраде из Бразилии. Смотреть UFC 261 можно с помощью нашей трансляции.
Читайте также: Жуть дня: боец UFC сломал ногу об соперника
Шевченко доминировала в октагоне с первых минут доя. В первом раунде Валентине немного не хватило, чтобы завершить поединок досрочно, но она сделала это в следующей пятиминутке. Шевченко провела тейкдаун, забралась сверху на соперницу и начала ее бить, пока рефери не остановил избиение.
Шевченко одержала 21-ю победу в MMA при всего трех поражениях. Андраде проиграла девятый бой при 21 победе. После победы Валентина традиционно исполнила лезгинку.
Смотрите другие нокауты:
- В стиле ниндзя: боец за 20 секунд задушил своего соперника
- Вот это нокаут вечера: судья чуть не дал случиться убийству (видео)
- Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске
- Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделю
- Жестокая рубка в женском MMA и нокаут в первом раунде: смотрите видео
Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк