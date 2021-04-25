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Валентина Шевченко забила очередную соперницу. Андраде не выстояла и двух раундов

25 апреля, 06:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Чемпионка UFC Валентина Шевченко подтвердила свой статус, победив Джессику Андраде. Бой завершился во втором раунде после мощной серии ударов в исполнении Валентины

/ Фото: Getty Images

Валентина Шевченко легко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. На турнире UFC 261 звезда MMA из Киргизстана во втором раунде одолела Джессику Андраде из Бразилии. Смотреть UFC 261 можно с помощью нашей трансляции.

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Шевченко доминировала в октагоне с первых минут доя. В первом раунде Валентине немного не хватило, чтобы завершить поединок досрочно, но она сделала это в следующей пятиминутке. Шевченко провела тейкдаун, забралась сверху на соперницу и начала ее бить, пока рефери не остановил избиение.

Шевченко одержала 21-ю победу в MMA при всего трех поражениях. Андраде проиграла девятый бой при 21 победе. После победы Валентина традиционно исполнила лезгинку.

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нокаут MMA UFC смешанная эстафета Валентина Шевченко видео нокаута Джессика Андраде

Источник: Сегодня|Спорт

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