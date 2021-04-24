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Онлайн UFC 261: Усман проти Масвідаля і ще два титульні бої

24 квітня, 15:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На турнірі UFC 261 розіграють відразу три чемпіонські пояси організації. У головному поєдинку Масвідаль спробує взяти реванш у Усмана, а перед цим відбудуться дві сутички між дівчатами

В ніч з суботи на неділю в Джексонвіллі пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 261, головною подією якого стане реванш між чемпіоном промоушена в напівсередній вазі Камару Усманом і Хорхе Масвідалем. Ми проведемо онлайн трансляцію грандіозного вечора MMA з описом всіх головних подій.

ОНЛАЙН UFC 261

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У головному бою турніру зійдуться американці Камару Усман і Хорхе Масвідаль. У липні 2020 року бійці зустрічалися на "Бійцівському острові" і тоді Усман здобув перемогу рішенням суддів. Тоді Масвідаль погодився на бій за все за шість днів до сутички, замінивши заразився коронавірусом Гілберта Бернса. Масвідаль здобув в MMA 35 перемог і зазнав 14 поразок. На рахунку Усмана всього 18 перемог, але і поразка лише одне. У попередній раз він програвав ще в 2013 році!

У співголовному поєдинку в октагон вийдуть дівчата. Вейлі Чжан зустрінеться з американкою з литовським корінням Роуз Намаюнас. На кону поєдинку буде титул чемпіонки UFC в мінімальній вазі. На рахунку Чжан 21 перемога при одній поразці в MMA, а Намаюнас виграла дев'ять боїв і чотири рази програла.

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Ще один титул розіграють Валентина Шевченко і Джессіка Андраде. Дівчина-боєць з Киргизії проведе вже п'ятий захист пояса в найлегшій вазі. Шевченко має в своєму активі 20 перемог в змішаних єдиноборствах і три поразки. Андраде виграла 21 бій і ще 8 разів програла.

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Список всіх боїв UFC 261:

Основний кард

  • Камару Усман – Хорхе Масвідаль
  • Чжан Вейлі – Роуз Намаюнас
  • Валентина Шевченко – Джессіка Андраде
  • Кріс Уайдман – Юрайя Холл
  • Ентоні Сміт – Джиммі Крут

Попередній кард

  • Алекс Олівейра – Ренді Браун
  • Дуайт Грант – Стефан Секуліч
  • Брендон Аллен – Карл Роберсон
  • Трістан Коннеллі – Пет Сабатіні
  • Дана Батгерел – Кевін Натівідад
  • Родріго Варгас – Зу Ронг
  • Джефф Моліна – Кіленг Орі
  • Аріана Карнелоссі – На Ліанг

Де дивитися UFC 261:

Турнір стартує о 3 годині ранку за київським часом. О 5 годині стартує основний кард, а головний поєдинок UFC 261 повинен початися після семи годин. Турнір в прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 5:00 за київським часом.

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онлайн UFC змішані єдиноборства Хорхе Масвидаль Камару Усман

Джерело: Сегодня|Спорт

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