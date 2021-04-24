Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных боя

На турнире UFC 261 разыграют сразу три чемпионских пояса организации. В главном поединке Масвидаль попытается взять реванш у Усмана, а перед этим состоятся две схватки между девушками

В ночь с субботы на воскресенье в Джексонвилле пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 261, главным событием которого станет реванш между чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. Мы проведем онлайн трансляцию грандиозного вечера MMA с описанием всех главных событий.

ОНЛАЙН UFC 261

Реклама

В главном бою турнира сойдутся американцы Камару Усман и Хорхе Масвидаль. В июле 2020 года бойцы встречались на "Бойцовском острове" и тогда Усман одержал победу решением судей. Тогда Масвидаль согласился на бой всего за шесть дней до схватки, заменив заразившегося коронавирусом Гилберта Бернса. Масвидаль одержал в MMA 35 побед и потерпел 14 поражений. На счету Усмана всего 18 побед, но и поражение лишь одно. В предыдущий раз он проигрывал еще в 2013 году!

В соглавном поединке в октагон выйдут девушки. Вэйли Чжан встретится с американкой с литовскими корнями Роуз Намаюнас. На кону поединка будет титул чемпионки UFC в минимальном весе. На счету Чжан 21 победа при одном поражении в MMA, а Намаюнас выиграла девять боев и четырежды проиграла.

Реклама

Еще один титул разыграют Валентина Шевченко и Джессика Андраде. Девушка-боец из Киргизии проведет уже пятую защиту пояса в наилегчайшем весе. Шевченко имеет в своем активе 20 побед в смешанных единоборствах и три поражения. Андраде выиграла 21 бой и еще 8 раз проиграла.

Список всех боев UFC 261:

Основной кард

Камару Усман – Хорхе Масвидаль

Чжан Вэйли – Роуз Намаюнас

Валентина Шевченко – Джессика Андраде

Крис Уайдман – Юрайя Холл

Энтони Смит – Джимми Крут

Предварительный кард

Алекс Оливейра – Рэнди Браун

Дуайт Грант – Стефан Секулич

Брендон Аллен – Карл Роберсон

Тристан Коннелли – Пэт Сабатини

Данаа Батгерел – Кевин Нативидад

Родриго Варгас – Зу Ронг

Джефф Молина – Киленг Ори

Ариана Карнелосси – На Лианг

Где смотреть UFC 261:

Турнир стартует в 3 часа утра по Киеву. В 5 часов стартует основной кард, а главный поединок UFC 261 должен начаться после семи часов. Турнир в прямом эфире покажут на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 5:00 по киевскому времени.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама