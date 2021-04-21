В поисках 3 миллиардов: хватит ли Макгрегору денег на покупку Манчестер Юнайтед

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор давно болеет за английский клуб и решил помочь ему после скандального выхода МЮ из футбольной Суперлиги

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании купить английский футбольный клуб, за который он более с детства. Этим счастливчиком оказался гранд мирового футбола Манчестер Юнайтед, который вчера вышел из элитной Суперлиги. Но хватит ли у звезды UFC на это средств?

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По подсчетам британского издания Daily Star, общее состояние Макгрегора в настоящее время составляет 252 млн долларов. Правда, тут не учитывалась недвижимость бойца, его машины, самолет и яхта. Тем не менее стоимость МЮ оценивается более, чем в 3,5 миллиарда. И Конору, если что, придется брать большой кредит.

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Макгрегор объявил о желании приобрести МЮ после того, как стало известно о крахе Европейской Суперлиги, одним из участников которой был клуб. Сообщалось, что на фоне скандала с турниром семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций "Красных дьяволов", рассматривает вариант с его продажей.

Бывший чемпион UFC Макгрегор в настоящий момент готовится к третьему поединку против Дастина Порье, который 10 июля возглавит турнир UFC 264 в Лас-Вегасе.

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