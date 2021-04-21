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Не подкупом единым! Почему англичане вышли из Суперлиги и развалили ее

21 апреля, 09:33

Олег Люлька Олег Люлька

Гранды АПЛ побоялись остаться за бортом национальных соревнований, также подействовала угроза жестких санкций со стороны премьер-министра Бориса Джонсона

Английские клубы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Тоттенхэм и Челси вышли из Суперлиги и тем самым развалили ее под нажимом местных властей. Об этом сообщает The Guardian.

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Ранее Суперлига заявила о своей приостановке.

При этом испанские медиа сообщили, что за выход из Суперлиги УЕФА предложил командам АПЛ большие деньги, грубо говоря, их подкупив.

Однако "пряники" от УЕФА оказались не единственным аргументом.

По данным британских СМИ, уйти из Суперлиги клубы Англии заставила реальная угроза отстранения от всех национальных турниров в случае участия в новом проекте.

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Еще один фактор – давление руководства страны. Как мы писали ранее, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что государство "убьет Суперлигу". Для этого он готов был изменить законы, отзывать рабочие визы футболистов и не позволять полиции обеспечивать безопасность во время игр нового турнира.

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"Манчестер Сити" vs "МЮ" / Фото: Reuters

По последним данным, Суперлигу также покидают Милан и Интер, следовательно, в этой уже почти что умершей организации остаются лишь Реал, Барселона, Атлетико и Ювентус.

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