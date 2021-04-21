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У пошуках 3 мільярдів: чи вистачить Макгрегору грошей на покупку Манчестер Юнайтед

21 квітня, 12:09

Олена Павлова Олена Павлова

Зірка змішаних єдиноборств Конор Макгрегор давно вболіває за англійський клуб і вирішив допомогти йому після скандального виходу МЮ з футбольної Суперліги

Відомий ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив про бажання купити англійський футбольний клуб, за який він вболіває з дитинства. Цим щасливчиком виявився гранд світового футболу Манчестер Юнайтед, який вчора вийшов з елітної Суперліги. Але чи вистачить у зірки UFC на це коштів?

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За підрахунками британського видання Daily Star, загальний стан Макгрегора зараз становить 252 млн доларів. Правда, тут не враховувалася нерухомість бійця, його машини, літак і яхта. Проте вартість МЮ оцінюється більш, ніж в 3,5 мільярда. І Конору, якщо що, доведеться брати великий кредит.

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

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Макгрегор оголосив про бажання придбати МЮ після того, як стало відомо про крах Європейської Суперліги, одним з учасників якої був клуб. Повідомлялося, що на тлі скандалу з турніром сім'я американських бізнесменів Глейзерів, яка володіє контрольним пакетом акцій "Червоних дияволів", розглядає варіант з їх продажем.

На даний момент колишній чемпіон UFC Макгрегор готується до третього поєдинку проти Дастіна Порьє, який 10 липня очолить турнір UFC 264 в Лас-Вегасі.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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клуб стан чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор
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