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Три секунды! Вау! Подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами (видео)

18 апреля, 17:48

Олег Люлька Олег Люлька

Конор вспомнил один из своих самых ярких поединков в смешанных единоборствах, который состоялся десять лет назад у него на родине. И немного приврал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил один из самых сладких моментов своей карьеры, когда десять лет назад в ирландском городе Леттеркенни нокаутировал Пэдди Доэрти на Immortal Fighting Championship.

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В официальных протоколах временем выигрыша Конора значится четвертая секунда того поединка, однако Макгрегор считает, что на самом деле все закончилось тогда для его соперника секундой ранее.

Надо отдать должное атмосфере того боя – подвальная обстановка и неистовый женский визг после нокаутирующего удара Конора.

"Ровно 10 лет назад я сделал свой самый быстрый нокаут одним ударом. Один из самых быстрых нокаутов в истории профессиональных MMA. Три секунды. Вау!" – написал Макгрегор у себя в Instagram

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"Давай, повтори то же самое 10 июля!" – призывают фолловеры Макгрегора

Напомним, в этот день Конор проведет уже свой третий поединок с Дастином Порье на турнире UFC 264. Пока у них – ничья 1:1.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Видео: Сегодня

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нокаут MMA Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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